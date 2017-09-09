Сьогодні Усик зустрінеться у поєдинку з німцем Хуком. ВІДЕО

Український чемпіон Олександр Усик поміряється силами з німецьким боксером Марком Хуком у Берліні на арені Max-Schmeling-Halle.

Зауважимо, що протистояння відбудеться у рамках Всесвітньої боксерської суперсерії WBSS, повідомляє 24 канал.

У зв’язку з прийдешнім боєм Олександр поділився емоціями з українськими уболівальниками.

Відповідне відео з його промовою з’явилося в Youtube.

“Здрастуйте, шановні телеглядачі! Хотілося б, звичайно, щоб бій проти Хука відбувся в Україні, але, на жаль, організатори про щось не домовилися, відтак цей бій пройде в Берліні. Я ні крапельки не засмутився та приїхав сюди. В суботу, 9 вересня, у мене пройде бій проти Марко Хука. Дивіться опівночі. Я – готовий”,

– каже на кадрах Усик.



Напередодні відбулося зважування боксерів.

