Сьогодні у Коломиї з новою програмою виступить “Лісапетний батальйон”

Файно бавитися вміють тільки українці! Щоб забавити Європу, туди вирушають незрівнянні бабоньки з “Лісапетного батальйону”. І помчать до Європи саме через…. Коломию! Народне камеді-шоу від Наталії Фаліон – це ліки від осінньої меланхолії, перемога над ворогами і активна життєва позиція! “Лісапетний Батальйон” – знову у Коломиї!

Запрошуємо у четвер, 7 грудня, о 19:00, до Народного дому – буде нова програма “Хелоу, Європа” – дві години сміхотерапії, нові пісні та улюблені хіти і подарунки для глядачів!

Справжні зірки з народу та просто прикольні жіночки підтримують суспільство хорошим, веселим словом і запальною музикою, а, як відомо, вони це роблять найкраще в Україні, адже у 2013 році підтвердили звання найталановитіших у шоу “Україна має талант”.

У 2017 році гурт святкує 25 років – Лісапет мчить і спинятися не планує!

І тепер, куди б не поїхали, за ними тягнеться слава “важкої артилерії” українського гумору. Невпинні енерджайзери, ці улюблениці публіки спочатку закличуть “Давай, баби, давай!” – і рвонуть в кожне найменше містечко з концертами чи то у крутих залах, чи в сільських клубах. Потім гонорово заявлять: “Хелоу, Європа!” – і їх вже приймають в Канаді (Торонто), Іспанії (Малага, Барселона, Мадрид), Польщі, Білорусі, Італії (Венеція).

Гурт постійно бере участь у концертах на підтримку армії. Невтомні “баби” їздять виступати перед воїнами в зоні АТО, бо знають, що країна тримається на патріотах і позитиві.

Тому “Лісапетний батальйон” успішно дає бій смуткові, нещадно знищує негатив, розвіює хмарний настрій і завозить гуманітарну допомогу у вигляді посмішок.

А головне – їхній позитив не має терміну придатності!!!

Тому приходьте самі та приводьте друзів, смійтесь, веселіться – не пожалієте!

Давай, баби, давай у Європу – навчимо Коломию танцювати по-нашому!

Підтримаймо своїх!

Квитки у Народному домі м. Коломия (050 978 05 99; 5 07 89). Вартість квитків від 80 до 180 грн.