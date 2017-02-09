Сьогодні командир 10-ї бригади, Герой України Василь Зубанич відзначає свій день народження

Сьогодні, 9 лютого, виповнюється 34 роки командиру 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, Герою України Василеві Зубаничу.

Василь Зубанич народився 1983 року на Закарпатті. Брав участь у боях на Сході України. Особисто виконував завдання на мобільних пересувних блокпостах, супроводжував колони та вантажі для військ і сил АТО.

Неодноразово піддавався нападам та обстрілам з боку незаконних збройних формувань, його рішення дозволяли виконувати поставлені завдання зі збереженням життів військовослужбовців.

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У складі штурмової групи тактичної групи “Північ” здійснював прорив до Луганського аеропорту для подальшого прикриття та забезпечення відходу підрозділів з оточення. Під час бою отримав осколкове та вогнепальне поранення. Незважаючи на це, відмовився від госпіталізації й продовжував керувати діями підрозділу, тим самим піднявши бойовий дух і моральний стан військовослужбовців. З листопада 2014 року виконував завдання на Дебальцевському напрямку.

Наприкінці 2015 року призначений командиром новоствореної 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка дислокується у Коломиї.

23 березня 2015 року за виняткову особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Василя Зубанича удостоїли звання “Героя України” з врученням ордена “Золота Зірка”.

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