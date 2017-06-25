Сьогодні – День молоді

День молоді — свято, яке, відповідно до Указу Президента України, відзначається щорічно в останню неділю червня.
Свято встановлене “На підтримку ініціативи молодіжних об’єднань і організацій України”. Цьогоріч День молоді припадає на 25 червня, пише Дзеркало Коломиї.
Люди якого віку можуть вважати себе молодими?
Два роки тому Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) офіційно продовжила молодість. І тепер молодою людина вважається до 44 років.
Згідно з віковою класифікацією ВООЗ, середній вік тепер закінчується у шістдесят. І тільки тоді починається похилий.
Вікова класифікація Всесвітньої організації охорони здоров’я:
25-44 – молодий вік;
44-60 – середній вік;
60-75 – похилий вік;
75-90 – старечий вік;
після 90 – довгожителі.
У Коломиї в рамках відзначення Дня молоді відбудеться низка заходів.
10 год. – відкритий турнір зі стрітболу (майданчик на вулиці Січових Стрільців)
11 год. – відкритий турнір з міні-футболу (стадіон “Юність”)
13 год. – турнір з лазертагу (Студентський сквер)
18 год. – відкриття Студентського скверу.
- Концертна програма за участі: “Диких Гуцулів”, Романа Камрадського (“FrankoBand”), фіналістів шоу “Україна має талант” Петра Сказківа та гурту “Петрос”.
- Вечірка за участі діджеїв: SweetBeatта IPUNKZ.