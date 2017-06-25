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Сьогодні – День молоді

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Фото ілюстративне

День молоді — свято, яке, відповідно до Указу Президента України, відзначається щорічно в останню неділю червня.

Свято встановлене “На підтримку ініціативи молодіжних об’єднань і організацій України”. Цьогоріч День молоді припадає на 25 червня, пише Дзеркало Коломиї.

Don Yapon

Люди якого віку можуть вважати себе молодими?

Два роки тому Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) офіційно продовжила молодість. І тепер молодою людина вважається до 44 років.

Згідно з віковою класифікацією ВООЗ, середній вік тепер закінчується у шістдесят. І тільки тоді починається похилий.

Вікова класифікація Всесвітньої організації охорони здоров’я:

25-44 – молодий вік;
44-60 – середній вік;
60-75 – похилий вік;
75-90 – старечий вік;
після 90 – довгожителі.

У Коломиї в рамках відзначення Дня молоді відбудеться низка заходів.

10 год. –  відкритий турнір зі стрітболу (майданчик на вулиці Січових Стрільців)

11 год. –  відкритий турнір з міні-футболу (стадіон “Юність”)

13 год. – турнір з лазертагу (Студентський сквер)

18 год. – відкриття Студентського скверу.

  • Концертна програма за участі: “Диких Гуцулів”, Романа Камрадського (“FrankoBand”), фіналістів шоу “Україна має талант” Петра Сказківа та гурту “Петрос”.
  • Вечірка за участі діджеїв: SweetBeatта IPUNKZ.

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