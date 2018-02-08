Сніг та хуртовина: на Прикарпатті очікується погіршення погоди

На Прикарпатті оголосили штормове попередження.

Про це інформує управління з питань цивільного захисту ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

За інформацією обласного гідрометеоцентру, внаслідок впливу активного циклону, 9 лютого по області очікуються складні погодні умови: сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовина (приріст снігового покриву 10-20 см), на дорогах ожеледиця.

Шановні краяни! Будьте уважні та обережні.

Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати “101”.