Сніг та хуртовина: на Прикарпатті очікується погіршення погоди

На Прикарпатті оголосили штормове попередження.
Про це інформує управління з питань цивільного захисту ОДА, пише Дзеркало Коломиї.
За інформацією обласного гідрометеоцентру, внаслідок впливу активного циклону, 9 лютого по області очікуються складні погодні умови: сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовина (приріст снігового покриву 10-20 см), на дорогах ожеледиця.
Шановні краяни! Будьте уважні та обережні.
Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати “101”.