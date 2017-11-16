До складу жіночої збірної на чемпіонат світу увійшли три борчині з Прикарпаття

21 листопада в Польщі розпочинається Чемпіонат світу серед спортсменів до 23-х років. У складі збірної України виступлять троє спортсменок з Прикарпаття.

Так, у ваговій категорії 48 кг виступить Оксана Лівач — чемпіонка Європи та світу серед кадетів, двічі чемпіонка Європи серед молоді, повідомляє прес-служба Івано-Франківської ОДА.

Калуську школу вільної боротьби представлять на Чемпіонаті світу двоє борчинь: у ваговій категорії 53 кг — Христина Береза, володарка срібла та бронзи молодіжного чемпіонату світу, та срібна призерка чемпіонату Європи серед юніорів, 58 кг, — Тетяна Кіт, двічі чемпіонка Європи U23, срібна призерка дорослого чемпіонату Європи та бронзова призерка дорослого Чемпіонату світу.

Всього до складу збірної України увійдуть семеро спортсменок, повідомляє Асоціація спортивної боротьби України.

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