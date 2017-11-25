Синоптики розповіли, якою буде зима в Україні

Температура погоди взимку 2017-2018 роки буде в межах норми, місцями температура опустить на кілька градусів нижче, однак сильного і тривалого морозу не очікується.

Про це розповіла завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова, пише УНН.

Вона уточнила, у грудні на більшості території України температура буде коливатись в рамках -3…-4 градусів морозу, а у західних областях – в межах нуля. Також не прогнозують у грудні сильних опадів. Якщо з неба щось і падатиме, то це буде дощ або мокрий сніг. Вже перед Новим Роком настане короткотривале похолодання, однак у новорічну ніч очікується короткотривале потепління.

У січні температура повітря буде також в межах норми або на кілька градусів вище – -3…-5 градусів морозу.

В лютому також опади будуть в рамках норми або вище норми, середня температура коливатиметься в рамках -3…-6 градусів морозу. У цьому місяці прогнозують сильні опади і снігопади.