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Синоптики розповіли, коли в Україні чекати потепління

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Як повідомляє синоптик Наталя Діденко, з четверга, 26 жовтня, в деяких областях потеплішає.

“Справді, прийшла осінь, справжня осінь. Багато говорять про різке похолодання. Ні. Все йде абсолютно за нормальним атмосферним графіком. Температура, яка очікується, в межах +3°C — +9°C, – пише в Facebook синоптик, повідомляє Експрес.

Don Yapon

Найтепліше буде на півдні країни та на Закарпатті. Однак вночі температура знизиться до нуля та невеликого “мінусу”.

Проте разом і з теплою погодою прийдуть дощі. Про мокрий сніг поки що можна не перейматись. За словами Діденко, якщо десь його побачать, то це буде не більше, ніж пару сніжинок.

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