Сільський голова Березівки, якого спіймали на хабарі у 400 тисяч, продовжує виконувати свої обов’язки

Сільський голова Березівки, якого спіймали на хабарі у 400 тисяч, продовжує виконувати...

Сьогодні, 9 листопада, Івано-Франківський міський суд мав продовжити розгляд справи березівських службовців: сільського голови Олександра Вари і депутата сільради Богдана Орла.

Нагадаємо, службовців звинувачують у вимаганні й отриманні неправомірної вигоди від підприємця за сприяння у виділенні земельної ділянки на території села, пише Місто.

Судове засідання перенесли на 20 грудня – через відсутність головуючого судді Кишакевича, який перебуває у відпустці.

Суд у справі службовців триває вже більше року. Обидва обвинувачені свою вину не визнають.

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Наразі Вара продовжує виконувати обов’язки сільського голови. Коли його тільки взяли під варту, то відсторонили, потім термін відсторонення закінчився, прокуратура подала повторне клопотання, проте його досі не можуть розглянути.

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