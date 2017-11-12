Щодня на дорогах гине вісім людей. Сумна статистика ДТП в Україні

“В Україні склалася катастрофічна ситуація у сфері забезпечення безпеки руху. У 2016 році трапилося майже 155 тис. ДТП, з яких понад 25 тис. було з постраждалими особами. При цьому торік внаслідок ДТП було травмовано понад 32 тис. осіб. Загинули 3187 людей”, – наголосив Аваков .

Про це під час засідання Кабміну повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Еспресо.TV .

На дорогах України гине вчетверо більше людей, ніж в зоні антитерористичної операції на Сході.

У цьому році протягом дев’яти місяців в України трапилися 117 тис. ДТП, з яких понад 19 тис. – з постраждалими особами. В цей період травмовано 25 тис. осіб. Внаслідок аварій цього року загинули 2317 українців.

За даними Авакова, щодоби в Україні гине вісім осіб, 92 особи зазнають тілесних пошкоджень.

“Для порівняння, наприклад, з січня 2016 року по січень 2017 року в зоні антитерористичної операції загинули 763 військовослужбовці. Тобто на дорогах у 2016 році загинуло вчетверо більше людей, ніж на фронті”, – наголосив він.