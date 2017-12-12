Шахраї з Прикарпаття обдурили компанію Hyundai та українські банки на $30 млн

Міжнародна компанія Hyundai Corporation, “Укрсоцбанк” і низка українських банків зазнали збитків на $30 млн від шахрайської схеми компанії “Рона”, зареєстрованої в Івано-Франківську, повідомляється в спільному прес-релізі “Укрсоцбанку” і Hyundai Corporation.

“Зокрема, завдано шкоди міжнародній компанії Hyundai Corporation на суми 6,6 млн дол. і 1,2 млн євро, ПАТ “Укрсоцбанк” на суму 6 млн дол. Також постраждали державні та комерційні банки на загальну суму 11 млн дол. і 110 млн грн”, – йдеться в повідомленні, яке процитувало агентство “Інтерфакс-Україна”, пише Zaxid.net.

Згідно з ним, співзасновники “Рони” шахрайським шляхом за підробленими документами отримували кредити в фінансових установах на значні суми.

Суть схеми в тому, що “Рона” оформляла кредити і міжнародні контракти на поставку товару, а поручителями за кредитами виступали компанії, які надавали під заставу об’єкти нерухомості, що існують тільки “на папері” і зареєстровані в державному реєстрі нерухомості за підробленими документами.

При виїзді співробітників банку на огляд застави шахраї розміщували табличку з потрібним адресою застави.

При цьому Оціночна компанія “Нексія ДК. Оціночні послуги” в особі директора Євгена Лупака проводила оцінку об’єктів і надавала недостовірні дані замовникам.

Як повідомив на прес-конференції у вівторок виконувач обов’язків голови правління “Укрсоцбанку” Ростислав Матяш, від шахрайської схеми, крім Hyundai Corporation та вже згаданого банку, постраждали ще три банки.

З його слів, після того, як “Укрсоцбанк” почав працювати з цим кредитом як з проблемним боргом, з’ясувалося, що об’єкта нерухомості не існує. Банк звернувся в правоохоронні органи і очікує якнайшвидшого об’єктивного розгляду цієї справи, сказав банкір.

У свою чергу віце-президент і голова юридичного департаменту Hyundai Corporation Йо Енг-Чан (Yeo Young-Chan) повідомив, що Hyundai Corporation почала поставляти компанії “Рона” полімерну сировину в 2013 році. У 2015 році компанії “Рона”, маючи заборгованість перед Hyundai Corporation близько $ 5 млн, отримала товарний кредит на суму близько $3 млн.

Кошти не були повернуті, і в березні цього року Hyundai Corporation звернулася в правоохоронні органи в Івано-Франківську, проте розслідування не проводилось.

У серпні Hyundai Corporation за підтримки посла Кореї в Україні ініціювала зустріч з генеральним прокурором України, на якій просила забезпечити об’єктивне розслідування справи, зокрема шляхом її передачі до головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, що і сталося кілька тижнів тому.

Зі слів представників постраждалих компаній, в жовтні відбувся суд з вибору запобіжного заходу для співзасновника “Рони”, йому обрали домашній арешт.

Зазначимо також, що в липні в Івано-Франківську скоїв самогубство бізнесмен Ігор Куліковський, компанія якого – ТОВ “КГД-БУД” – виступило майновим поручителем на виконання боргових зобов’язань, відповідно до угоди, укладеної між державним “Укрексімбанком” та ТОВ “Компанія Рона”.

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