Середня зарплата може зрости до 10 тис., – Гройсман

У 2018 році середня зарплата українців складе не менше 10 тисяч гривень.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, в бюджеті-2018 передбачено зростання мінімальної заробітної плати на 500 грн, тобто до 3700 гривень.

Разом із тим, середня зарплатня в Україні має бути не менше 10 тисяч гривень.

“Наше головне завдання на наступний рік – довести середню заробітну плату у країні до не менше 10 тис. гривень. Тоді ми будемо повертати більш-менш нормальний темп збільшення середньої заробітної плати для найманих працівників, – сказав він.

Нагадаємо, днями Порошенко запропонував підняти мінімальну зарплату до 4100 грн.

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