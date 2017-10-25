Серед підлітків у школах безкоштовно розповсюджують психотропні “цукерки”. ВІДЕО

Школярі масово вживають нові психотропні речовини. Льодяники під назвою “Земляніка” поширюють у навчальних закладах.

В українських школах масово поширюється нова небезпечна забавка, інформує ТСН.

Діти вживають льодяники зі вмістом наркотичної речовини під назвою “Земляніка”, йдеться у сюжеті програми “Гроші”.

Як з’ясували журналісти, охочі просто на перерві можуть отримати “цукерки”, які роздають безкоштовно задля того, щоб підсадити на наркоту школярів.

“Перший наркотик дитині завжди дають безкоштовно спробувати. Це лише приманка для того, щоб далі людина зрозуміла: “О, я хочу”. А наступного разу вже за гроші”, – розповіла керівник реабілітаційного центру підлітків “Нарконон” Наталія Головцова.

За словами експерта, є випадки, коли дитина пробувала “Земляніку” і потрапляла в психлікарню.

“Це настільки сильні психотропи, що людину просто відвезли в психічний будинок. До нас приїжджали хлопці, але ми розуміли, що цю людину ми не врятуємо, і відправляли до психлікарні”, – зазначила вона.

Окрім цього, очільниця наркоцентру наголосила, що зараз дуже багато звернень дівчат 15-16 років.

Столичним школярам дістати наркотики не проблема, адже спеціальні написи з інтернет-адресами віртуальних наркомагазинів є біля шкіл.

Старшокласники однієї з київських шкіл зізнались журналістам, що психотроп “Земляніка” з’явився приблизно півроку тому, підлітки йдуть на все, аби стати популярними серед своїх і отримати нові враження. Нині ціна синтетичних “цукерок” в інтернеті стартує від 300 гривень.

Психологи вважають, що зарадити новій наркокатастрофі можна, потрібно лише відверто говорити з власною дитиною та зберігати спокійну та врівноважену атмосферу в родині. Бо часто перший крок до синтетичного кайфу роблять після великих сімейних сварок.