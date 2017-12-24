Різдвяні богослужіння з Ватикану і Києва транслюватимуть наші телеканали. РОЗКЛАД

Телеканали “Перший”, “5” та “EWTN” у співпраці з Католицьким Медіа-Центром транслюватимуть наживо Різдвяні Богослужіння з Папою Франциском.

24 грудня о 22:30 – нічна різдвяна Літургія під проводом Святого Отця Франциска в базиліці св. Петра, повідомляє Експрес з посиланням на РІСУ.

25 грудня о 13:00 – різдвяне привітання й Апостольське благословення для Рима й цілого світу “Urbi et Orbi” Святого Отця Франциска з площі св. Петра в Римі.

Також телеканал EWTN транслюватиме в кабельних мережах і в інтернеті (сторінка facebook і канал Youtube): 24 грудня о 21:00 – Різдво Христове. Пастирка під проводом єпископа Віталія Кривицького з конкафедрального собору св. Олександра в Києві.

25 грудня о 10:00 – Різдвяна Меса під проводом архиєпископа Клаудіо Ґуджеротті, Апостольського Нунція в Україні, з конкафедрального собору св. Олександра в Києві.

26 грудня o 13:00 – молитва “Ангел Господній” із Папою Франциском із площі св. Петра у Ватикані.

1 січня о 10:00 – урочиста Меса з конкафедрального собору св. Олександра в Києві.

1 січня о 13:00 – Молитва “Ангел Господній” з Папою Франциском із Площі св. Петра у Ватикані.