Путівник іноземними країнами від коломиян, які мешкають за кордоном. Швейцарське місто Локарно

“Дзеркало Коломиї” розпочинає нову туристичну рубрику “Путівник іноземними країнами”. Вихідці з Коломийщини розповідатимуть, як доїхати, де поїсти й заночувати, що подивитися в різних країнах світу.

Перша розповідь від журналістки Ірини Михалків-Винник, яка зараз проживає в Швейцарії.

Локарно – місто в Тічіно – італомовному кантоні Швайцарії. Розташоване на північному березі озера Лаґо Маджоре з населенням 16 330 мешканців. Навколишні місцевості й села входять до агломерації Локарно, італійською це звучить, як zona Locarnese – Локарнський район.

Валюта – швайцарський франк. 1 (CHF) рівняється до Євро 0.87 (EUR).

Як доїхати?

МАУ, Swiss чи LOT можна добратися з Києва, Одеси чи Львова до Цюріха та Мілану. А відтак потягом, автобусом або ж авто доїхати до Локарно. Дистанція від Мілану 115 км на автомобілі, що займе півтора години їзди. Автостради у Швайцарії платні і на кордоні треба придбати віньєту, котра коштуватиме 40 франків (37 євро) і буде дійсна один рік. Для місцевих мешканців це – вигідно, а для туристів не дуже.

З центрального вокзалу Мілану (Milano Centrale) найкраще подорожувати потягом, ціна квитка залежатиме від часу відправлення та забере від 9 до 29 євро. Поїздка триває півтора години й не буде нудною, бо з вікна відкриватимуться чудові види на озеро Лаґо Маджоре. Одну пересадку потрібно зробити в столиці кантону Беллінцоні або ж у місті Джубяско. Якщо потяг Інтерсіті вирушає з Цюріха, то ця подорож займе від 3 до 4 годин й коштуватиме 40-60 фр. Швайцарська залізниця функціонує, як швайцарський годинник, без спізнень та збоїв, а дізнаватися розклад та бронювати квитки можна тут: https://www.sbb.ch/ Якщо подорож по Швайцарії чи, зокрема Тічіно триватиме кілька днів на громадському транспорті, то варто придбати Swiss Pass або ж Halbtax, ці проїзні квитки допоможуть заощадити на всіх видах громадського транспорту .

Що подивитись

Локарно – місто сонця і миру! Завдяки м’якому середземноморському клімату тут нема снігу і вже у березні починають квітнути магнолії, гортензії і камелії. Неподалік Парку Миру (Il parco della Pace) відбувається щорічний фестиваль камелій, де представлені понад 900 видів цієї рослини. Місто є одним з найбільш сонячних місць у Швайцарії. А на вулиці Миру (via della Pace) знаходиться історична будівля, де у 1925 році відбулася Локарнська Мирна конференція. Цілком мирною та кольоровою виглядає й головна площа міста Piazza Grande. Саме тут відбуваються всі головні події: знаменитий міжнародний кінофестиваль, тижневий концерт зірок світової естради Moon&Stars, Різдвяний базар з льодовою ареною та багато інших цікавих заходів, які привертають надзвичайно велику кількість туристів. Від площі розходяться у всі боки вулиці: до середньовічного замку Вісконті, в старе місто, де є кілька антикварних крамничок та мистецьких майстерень, до порту та набережної.

Де поїсти

Їжа для тічінців є культом. При зустрічах з друзями вони говоритимуть про те, в якому ресторані добре годують, що вони їли вчора і де б смачно поїсти у п’ятницю ввечері. Кухня заснована на давніх традиціях Ломбардської та Альпійської кулінарії. В типових ресторанчиках готують різотто з білими грибами, полєнту з печенею, пасту болоньєзе, різні види шинок та сирів, каштани. Сервуватимуть місцеві білі та червоні вина, серед яких Мерлот найбільш популярне.

В Локарно є кілька ресторанів із зіркою Мішлена. За містом можна пообідати у типовому ґротто (як у Карпатах – колиба), де обов’язково буде місцева кухня, натомість, як у міських ресторанах переважають страви вишуканіші з італійської чи французької кухні.

А найбільш відомі заклади, це такі, як Locanda Locarnese, Lachiesa, Da Valentino… Тут вечеря коштуватиме починаючи від 43 до 75 фр. за одну страву. Щоб перекусити смачно та не дуже дорого (від 23 фр.), то обов’язково потрібно відвідати снек-бар Lungolago на Via Bramantino 1, скоштувати Panini – бутерброди із салатом, сиром та шинкою. Тут працюють без обіду, що дуже важливо, так як, переважно, у всіх ресторанах і піцеріях кухня і піч починає працювати від 17 год. Натомість Trattoria del Lago пропонує перекуски від 16 фр., а також страви з ґрильованих озерної форелі і риби персіко. І вже зовсім дешево та швидко і в будь-який час можна з’їсти досить незлу піцу, смажені курячі крильця чи овочеві салати у барах при великих супермаркетах Coop, Migros, Manor.

Де випити каву

Каву в Локарно п’ють без поспіху, сидячи під парасолькою й розмовляючи про щось позитивне. Від Piazza Grande до порту безліч кав’ярень. До обіду, зазвичай, п’ють капучіно, яке тут скорочено називають каппуччо, а після обіду – вже еспрессо. Одна з найвідоміших і престижних кав’ярень – це Gran Caffe Verbano, знаходиться на головній площі міста. За еспрессо платять 2.50 фр., а за еспрессо-коретто (кава із ґраппою), яким зазвичай завершують обід чи вечерю треба заплатити 4-6 фр.

Що і де купити, аби привезти з собою

Якщо подорож до Локарно припадає на четвер, то буде вам щастя! Адже саме у цей день на Piazza Grande з березня по жовтень відбувається місцевий ярмарок. Тут можна знайти крам на будь-який смак: від антикваріату, статуеток і вінтажного одягу до авторських прикрас, сумок та локальних продуктів із навколишніх сіл. В Caffè dell’Arte Boutique Rooms на Via Cittadella 9, окрім того, що можна придбати картину, фото, чи іншу мистецьку річ локарнського митця, але ще й потрапити на зустріч із самим автором. Типові сувеніри: брелки, значки, горнятка, парасольки та одяг із зображеннями швайцарських символів, складані ножики, шоколад, тессінська кераміка та кольорові листівки – все це можна придбати у кіосках, табакеріях, а також у порту в Debarcadero та супермаркетах.

Яку фразу потрібно вивчити

В Тічіно розмовляють італійською мовою, вона одна з чотирьох офіційних у Швайцарії. Але окрім італійської в Тічіно говорять ще й на діалектах. Їх є приблизно шість. Тому, для привітання в Локарно замість “Buongiorno”, “Ciao”, “Salve” було б добре сказати: “Buondi!” [буонді] – добрий день, привіт.

Що обов’язково потрібно зробити

Скористатися міським фунікулером і виїхати до церкви Madonna dell Sasso. Фантастичний вид на місто.

Скуштувати maronі (смажені каштани в період з вересня по листопад) у вуличного торгівця.

Зробити прогулянку озером на кораблику-ресторані Katja Boat.

Посмакувати місцевим морозивом-джелатто.

Поїхати Lago Maggiore-Express до ботанічного саду на острови Isole di Brissago.

Відвідати могилу Еріха-Марії Ремарка в Ronco sopra Ascona.

Спробувати джампінґ і стрибнути з висоти 220 метрів з дамби Верцаска, місце зйомок одного із сюжетів в фільмі Джеймс Бонд.

Віддати шану українським воякам: за 4,5 км від центру Локарно в містечку Лозоне знаходиться історичний камінь, де написано українською мовою: “Борцям за волю України 1918-1946”.

Порада для тих, хто в Локарно вперше