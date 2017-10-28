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Прокуратура вимагає від мешканця Коломийщини повернути понад 67 тис. грн.

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Фото ілюстративне

Коломийський суд задовільнив  позовну  заяву прокуратури в  інтересах  Івано-Франківської  ОДА про  стягнення  заборгованості  за  кредитним  договором  на  суму  67 535 грн.

Установлено, що  у  2011  році  Івано-Франківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі надав кредит  жителю  Коломийщини для будівництва  індивідуального житлового  будинку, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Don Yapon

Однак  громадянин  умови  кредитного  договору  належним  чином  не  виконував,  у  зв’язку  з  чим Коломийська місцева прокуратура пред’явила позовну заяву до місцевого  суду в інтересах  держави  про  стягнення  заборгованості  по  кредитному  договору.

 

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