Прокуратура вимагає від мешканця Коломийщини повернути понад 67 тис. грн.

Коломийський суд задовільнив позовну заяву прокуратури в інтересах Івано-Франківської ОДА про стягнення заборгованості за кредитним договором на суму 67 535 грн.

Установлено, що у 2011 році Івано-Франківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі надав кредит жителю Коломийщини для будівництва індивідуального житлового будинку, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Однак громадянин умови кредитного договору належним чином не виконував, у зв’язку з чим Коломийська місцева прокуратура пред’явила позовну заяву до місцевого суду в інтересах держави про стягнення заборгованості по кредитному договору.