Програма святкування Дня міста Коломиї 19 серпня

19 серпня Коломия відзначатиме День міста.

Відділ інформаційної політики міської ради оприлюднив програму святкування.

08:00-12:00 Святкові Богослужіння з нагоди храмового свята |Храми міста

10:00 Відкритий турнір з тенісу | Тенісні корти, парк ім. К.Трильовського

11:00 Турнір з шахів | Студентський сквер

12:00 Відкриття пам’ятної дошки першому відомому українському війту |Міська Ратуша

13:30 Святкова хода | Від пам’ятника І.Франка до міської ратуші

14:00 Театралізований пролог за участю артистів Коломийського драматичного театру ім. І.Озаркевича |пл. Відродження

14:15 Урочистості з нагоди Дня міста | пл. Відродження

15:00 Виступ танцювального колективу “Черемош” (США) і вокального ансамблю “Біла акація” (м. Нова Каховка) | пл. Відродження

15:15 Освячення наріжного каменю під побудову дзвіниці |Біля церква Святого Йосафата

16:00 Концерт за участю аматорських колективів міста | пл. Відродження

16:00 Театр естради і цирку “Веселка” (м. Тернопіль) | Парк ім. К.Трильовського

16:00 Відкриття виставки “Мистецький Собор” |Мистецький центр “Світовид”

17:00 Молодіжна концертна програма |Студентський сквер

17:00 Відкриття і освячення концертного залу “Габсбург” | Мистецький центр “Світовид”

18:00 Концерт інструментальної музики за участю заслуженого діяча мистецтв України О. Козаренка та народної артистки України Л. Шутко (скрипка) |Мистецький центр “Світовид”

18:00 “Мистецький центр “Світовид” у плині часу … виставка плакатів за рік діяльності” | Мистецький центр “Світовид”

18:00 Концерт муніципальних колективів міста і району | Парк ім. К.Трильовського

19:00 Фестиваль фарб (м. Київ) | Студентський сквер

19:30 Концерт колективу “ethNova” та солістки Роксолани Зінчук (м. Львів) |пл. Відродження

20:00 Концерт ВІА “Коломияни” МПК “Народний дім” | пл. Відродження

21:00 Концерт гурту “Без Обмежень” (м. Київ) | пл. Відродження.

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