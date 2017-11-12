Про відкриття хоспісів, скорочення медиків, госпітальний округ. Ексклюзивне інтерв’ю з керівником ЦРЛ Петром Лесівим

Після Ірини Садов’як посаду головного лікаря Коломийської центральної районної лікарні, як ми вже повідомляли, посів її заступник Петро Лесів. Відповідне розпорядження підписав голова РДА Любомир Глушков.

Центральна районна лікарня перейшла з балансу області у комунальну власність громади Коломийського району. На часі – зміна її статуту. Головного лікаря вже ніхто одноосібно зверху не призначатиме.

На цю, та інші актуальні теми реформи в медицині Коломийщини “Дзеркало Коломиї” поспілкувалося з Петром Лесівим.

– Пане Петре, вас призначено головним лікарем ЦРЛ на контрактній основі. Незабаром, наскільки ми поінформовані, на посаду головного лікаря ЦРЛ проводитиметься конкурс?

– Так. Насамперед сесія районної ради затвердить механізм призначення головного лікаря на конкурсній основі з укладанням контракту на три, або п’ять років. Очевидно, я також подаватиму свою кандидатуру. До складу конкурсної комісії мали б бути включені профспілкові організації медиків, представники департаменту охорони здоров’я ОДА, науковці з медакадемії.

– Які медзаклади входять до структури ЦРЛ і, отже, підпорядковуються головному лікарю ЦРЛ, і як розприділяються на них кошти?

– Окрім стаціонару й поліклініки сюди входять: дитяча поліклініка й стаціонар, пологовий будинок, стоматполіклініка, Печеніжинська міська поліклініка, Гвіздецька та Отинійська районні лікарні. Щодо грошей на медицину, то отримуємо кошти з Державного бюджету, 40% з яких ідуть на первинну медичну допомогу, 60% – на вторинну. Це по району, а по місту – 30% на первинну, 70% – на вторинну. Маємо шість бюджетів – чотири ОТГ, районний та міський бюджети.

– Попри те, що всі заклади ЦРЛ перейшли до району, чи місто допомагає фінансово?

– Місто додає нам кошти на зарплату медикам, на ремонти приміщень, багато в чому допомагає. Очевидно, знаєте, що на базі Коломиї буде створено госпітальний округ, до якого ввійдуть Городенківський і Снятинський райони. Зараз ми готуємо ЦРЛ до створення госпітальної бази. Великі зусилля докладає місцева влада й депутати всіх рівнів, особливо депутати Верховної ради вихідці з Коломиї. На всіх етапах проходить реконструкція. Може ви бачили, – до корпусу ЦРЛ прибудовується спеціальне приміщення для відділення екстреної медичної допомоги. Це дуже важливо для хворих, які поступають у важких станах, аби вони не чекали своєї черги на кріслі в приймальному відділенні, як воно є дотепер. Бо “швидка” іноді привозить таких хворих, яким уже в машині необхідно надавати невідкладну повноцінну допомогу для стабілізації їхнього стану.

– Повернімося до задекларованого госпітального округу. Хотілося б знати, чи передбачена в ньому посада керівника, чи керівництво здійснюватиме якийсь колегіальний орган?

– Виключається директивне керівництво. Розробкою стратегії розвитку округу, накресленням першочергових завдань займатиметься госпітальна рада, але статусу юридичної особи вона не матиме, лише дорадчий.

– Багатьох цікавить питання скорочення медперсоналу у зв’язку з так званою оптимізацією. Це стосується не в останню чергу Отинійської лікарні, довкола якої свого часу згущувалися хмари і росло невдоволення мешканців Отинії.

– У повному об’ємі, як це було раніше, усі медзаклади ЦРЛ працювати не будуть. Проводиться реорганізація заради досягнення максимальної ефективності надання медичних послуг. Кошти надаватимуться на кожного пролікованого хворого. Всі лікувальні заклади Коломийської ЦРЛ приводяться до відповідності новим вимогам, у їхньому числі Отинійська районна лікарня. У той самий час практика підказує, що не всі форми надання медичних послуг у нас задіяні.

Наприклад – хоспіси для важкохворих, які потребують особливого догляду. Плануємо відкрити хоспіси й на Коломийщині, можливо, на базі Гвіздецької лікарні, Коломийського онкодиспансеру.

Спілкувався Андрій МАЛАЩУК

Фото: Андрій КАНЯ