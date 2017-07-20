Про легендарного сотенного УПА “Кривоноса” Мирослава Симчича знімуть документальний фільм

В Україні тривають зйомки циклу документальних фільмів про ветеранів УПА.

Це проект “Сектору Правди”, зосереджений на відтворенні життєвого шляху бійців Української Повстанської Армії. Особливість фільмів у тому, що в основу кожного лягає розповідь людей, які свого часу творили історію, пише КУРС.

Днями в Києві відбувся прем’єрний показ першого фільму циклу “Жива УПА. Орест”, присвячена Оресту Васкулу – голові Київського крайового братства ОУН-УПА.

Один із фільмів циклу буде про легендарного сотенного УПА “Кривоноса” – Мирослава Симчича.

Днями представники Української Добровольчої Армії та обласного осередку національного руху “Державна Ініціатива Яроша” відвідали в Коломиї ветерана УПА та записали історію його життя, яка стане основою майбутнього фільму.

“Я дякую Господу Богу, що є кому завершити нашу справу. Найважче – утримати здобуту державу. Ми нашу державу здобули, а утримати її – як же тепер важко. На вашу долю припало найважче завдання, але, маючи таких юнаків, які не шкодують свого життя і віддають його за майбутнє України, за майбутню державу, я дуже радий, що ви такі є. Бажаю вам міцного здоров’я, наснаги і всіх земних благ. Допоможи вам, Боже, якнайскоріше завершити будівництво України”, – сказав під час зустрічі Мирослав Симчич.

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