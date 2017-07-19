Прикарпаття лідирує за зростанням цін на продукти та підвищенням зарплат

Українці половину своїх доходів витрачають на харчі.

Від початку цього року ціни на продукти найбільше підскочили на Херсонщині – на 8%. А на Миколаївщині, Івано-Франківщині, Одещині та в Києві – на 7%.

Про це повідомляє ТСН.

При цьому середня зарплата в окремих регіонах взагалі впала.

За підрахунками соціологів, українці половину свого заробітку витрачають саме на харчі.

Водночас витрати англійця на продукти та безалкогольні напої становлять 9%, німця – менше 12%, а литовця – 25%. Про це повідомив керівник Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

“Ціни в Україні впритул підійшли до європейських, завдяки постійному їхньому підвищенню. А ось співвідношення заробітків до рівня розвинених країн у нас не наблизилося ні на крок. В уявлені більшості наших громадян Україна довгий час була країною небагатою, але й недорогою. За останні три роки це змінилось. Велику роль в тому, яку країну вважати бідною, а яку багатою, грає частка заробітку, яка витрачається сім’єю на продукти. Гаманець українця після купівлі продуктів стає меншим вполовину”, – зазначив Дорошенко.

ТОП-5 РЕГІОНІВ З НАЙБІЛЬШИМ ЗРОСТАННЯМ СПОЖИВЧИХ ЦІН

1. Херсонщина – 8%.

2. Миколаївщина – 7%.

3. Івано-Франківщина – 7%.

4. Київ – 7%.

5. Одещина – 7%.

ТОП-3 РЕГІОНІВ ІЗ ПАДІННЯМ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ

1. Луганщина – 7%.

2. Київ – 5%.

3. Одещина – 3%.

ТОП-5 РЕГІОНІВ ІЗ НАЙБІЛЬШИМ ЗРОСТАННЯМ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ

1. Івано-Франківщина – 18%.

2. Кіровоградщина – 15%.

3. Житомирщина – 14%.

4. Вінничина – 14%.

5. Дніпропетровщина – 14%.

ТОП-5 РЕГІОНІВ ІЗ ПАДІННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ

1. Луганщина – 13%.

2. Київ – 12%.

3. Одещина – 10%.

4. Рівненщина – 6%

5. Буковина – 1%.

Як раніше повідомляли, середня зарплата на Прикарпатті становить 5431 грн за місяць.

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