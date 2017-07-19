Прикарпаття лідирує за зростанням цін на продукти та підвищенням зарплат

Українці половину своїх доходів витрачають на харчі.
Від початку цього року ціни на продукти найбільше підскочили на Херсонщині – на 8%. А на Миколаївщині, Івано-Франківщині, Одещині та в Києві – на 7%.
Про це повідомляє ТСН.
При цьому середня зарплата в окремих регіонах взагалі впала.
За підрахунками соціологів, українці половину свого заробітку витрачають саме на харчі.
Водночас витрати англійця на продукти та безалкогольні напої становлять 9%, німця – менше 12%, а литовця – 25%. Про це повідомив керівник Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
“Ціни в Україні впритул підійшли до європейських, завдяки постійному їхньому підвищенню. А ось співвідношення заробітків до рівня розвинених країн у нас не наблизилося ні на крок. В уявлені більшості наших громадян Україна довгий час була країною небагатою, але й недорогою. За останні три роки це змінилось. Велику роль в тому, яку країну вважати бідною, а яку багатою, грає частка заробітку, яка витрачається сім’єю на продукти. Гаманець українця після купівлі продуктів стає меншим вполовину”, – зазначив Дорошенко.
ТОП-5 РЕГІОНІВ З НАЙБІЛЬШИМ ЗРОСТАННЯМ СПОЖИВЧИХ ЦІН
1. Херсонщина – 8%.
2. Миколаївщина – 7%.
3. Івано-Франківщина – 7%.
4. Київ – 7%.
5. Одещина – 7%.
ТОП-3 РЕГІОНІВ ІЗ ПАДІННЯМ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ
1. Луганщина – 7%.
2. Київ – 5%.
3. Одещина – 3%.
ТОП-5 РЕГІОНІВ ІЗ НАЙБІЛЬШИМ ЗРОСТАННЯМ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ
1. Івано-Франківщина – 18%.
2. Кіровоградщина – 15%.
3. Житомирщина – 14%.
4. Вінничина – 14%.
5. Дніпропетровщина – 14%.
ТОП-5 РЕГІОНІВ ІЗ ПАДІННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ
1. Луганщина – 13%.
2. Київ – 12%.
3. Одещина – 10%.
4. Рівненщина – 6%
5. Буковина – 1%.
Як раніше повідомляли, середня зарплата на Прикарпатті становить 5431 грн за місяць.
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