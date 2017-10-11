Прикарпатців просять допомоги у пошуках 88-річної бабусі

У вівторок, 10 жовтня, у Франківську зникла жінка – 88-річна Анастасія Оленчук.

За словами її родичів, бабуся ввечері вийшла чи до крамниці, чи то просто прогулятись у районі гіпермакету “Арсен” (вулиця Миколайчука, 2). З того часу вони шукають її по всьому місту – і самі, і з допомогою поліції. Поки що пошуки не дали результатів, пише Репортер.

Жінка була одягнена у вітровку світло-сірого кольору, чорні штани, в білій шапці або хустці. Мала з собою чорну тростину.

Усіх франківців, хто бачив пані Анастасію, просять телефонувати за номером 050 738 77 47 – Богдан Досяк.