Прикарпатські патрульні не зможуть карати водіїв за перевищення швидкості

Патрульна поліція Івано-Франківської області наразі не може штрафувати за перевищення швидкості, оскільки не має відповідного обладнання.

Про це повідомляє КУРС.

Нагадаємо, з 1 січня максимальна швидкість транспортних засобів у містах і селах України зменшується з 60 до 50 кілометрів на годину.

Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення дорожнього руху, які зафіксовані в автоматичному режимі (за допомогою технічних засобів, які дають можливість здійснити фотографування або відеозапис і функціонують згідно з законодавством про захист інформації).

Проте поліція наразі не може штрафувати за перевищення швидкості в автоматичному режимі, оскільки просто не має відповідного обладнання, повідомив КУРСу прес-секретар патрульної поліції Івано-Франківської області Микола Гурак.

“Поліція готується до того, щоб почати вимірювати це порушення. Зараз вона цього не робить через відсутність певних технічних пристроїв, але активно готується, щоб почати це робити. Відео- та фотофіксація правопорушень не запрацює з 1 січня. З 1 січня значно активізується робота над цим. У пункті 12 ПДР йдеться про те, що під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен ураховувати дорожню обстановку і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним”, – пояснив Гурак.

За його словами, причиною більше ніж 20% ДТП в Івано-Франківську є перевищення безпечної швидкості руху.

Через те, що законодавством не передбачено механізму заміру швидкості, минулого року за перевищення швидкості не вдалося притягнути до відповідальності жодного водія в обласному центрі.