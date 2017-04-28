Прикарпатські медики вийшли на пікет, щоб підтримати колегу, якого спіймали на хабарі. ФОТО

Лікарі Івано-Франківської обласної клінічної лікарні влаштували акцію протесту на підтримку заввідділення лікарні, який узяв з хворого гроші за довідку.
Нагадаємо, 24 квітня завідувача відділення обласної лікарні правоохоронці затримали на хабарі у 4100 гривень. У таку суму медик оцінив проведення операції та видачу виписки про проходження лікування.
На сайті обласної клінічної лікарні опублікували позицію Громадської ради та лікарського товариства обласної клінічної лікарні. У заяві лікарі стверджують, що завідувач відділення взяв не хабар, а “подяку”, та називають його патріотом.
Медики, які вийшли на його підтримку, стверджують, що колегу підставили.
“Ця людина не могла цього робити. Ми будемо захищати колегу всіма законними методами”, – висловився на протесті Андрій Івасів, голова Громадської ради обласної клінічної лікарні.
Він додав, що медики мають право на страйк.
На мітинг вийшло понад сотню лікарів. Колег з обласної лікарні підтримали медики з інших закладів охорони здоров’я Івано-Франківська.
Сьогодні Івано-Франківський осередок асоціації хірургів України також заступився за лікаря.
Як йдеться в заяві, повідомлення у пресі щодо затримання завідувача відділення ОКЛ, які з’явилися у останні кілька днів, вказують на тенденційний та упереджений підхід до висвітлення даної події.
“Вже з офіційних повідомлень прес-служби правоохоронних органів видно, що робляться спроби прив’язати отримання винагороди за операцію до функцій посадової особи – завідувача відділення, який нібито не видавав виписку без виплати хабаря”, – переконані медики.
Вони вважають, що це “спланована і бездарна провокація”.
“Адже будь який лікар знає, що виписка є документом, який за визначенням не може бути використаний для вимагання хабаря. Це не лікарняний листок і не заключення МСЕК. Це лише констатація факту лікування. Це документ, який можна отримати поштою, за зверненням до лікуючого лікаря чи до адміністрації лікарні. Завідувач відділу не може навіть теоретично заблокувати видачу виписки. Зрештою, хворий може просто залишити лікарню без виписки, адже одужанню це не заважає. Інформація про те, що виписка потрібна для оформлення інвалідності є абсурдною, оскільки діагноз гострого холециститу, тим більше у 75 років не є підставою для оформлення інвалідності”, – йдеться в заяві.
Громадська спілка хірургів вимагає справедливого розгляду даної справи і просить громаду міста і області зрозуміти, що проблема не у протистоянні корупціонерів-лікарів і чесних громадян, а у цілеспрямованій провокації з метою заплямувати честь і гідність лікаря.
Наводимо текст заяви повністю.
що за акція? Вийшли за гроші, захищати людину, яка давно уже мала “погоріти”? Ви там в обласній лікарні настільки зажиріли, що навіть не взмозі зрозуміти наскільки ви далекі від простих людей. І не треба прикриватися гаслами “Він допомагав, він робв і т.д.” Ми, прості франківці, прекрасно знаємо ваші розцінки за послуги. Мала зарплата – ідіть під Обл раду, і страйкуйте!!!!