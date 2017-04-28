Прикарпатські медики вийшли на пікет, щоб підтримати колегу, якого спіймали на хабарі. ФОТО

Прикарпатські медики вийшли на пікет, щоб підтримати колегу, якого спіймали на хабарі....

Лікарі Івано-Франківської обласної клінічної лікарні влаштували акцію протесту на підтримку заввідділення лікарні, який узяв з хворого гроші за довідку.

Нагадаємо, 24 квітня завідувача відділення обласної лікарні правоохоронці затримали на хабарі у 4100 гривень. У таку суму медик оцінив проведення операції та видачу виписки про проходження лікування.

На сайті обласної клінічної лікарні опублікували позицію Громадської ради та лікарського товариства обласної клінічної лікарні. У заяві лікарі стверджують, що завідувач відділення взяв не хабар, а “подяку”, та називають його патріотом.

Медики, які вийшли на його підтримку, стверджують, що колегу підставили.

“Ця людина не могла цього робити. Ми будемо захищати колегу всіма законними методами”, – висловився на протесті Андрій Івасів, голова Громадської ради обласної клінічної лікарні.

Він додав, що медики мають право на страйк.

На мітинг вийшло понад сотню лікарів. Колег з обласної лікарні підтримали медики з інших закладів охорони здоров’я Івано-Франківська.

“Ми хотіли донести до громадськості, що ми теж обурені ситуацією в охороні здоров’я”, – наголошували медики.

“Є проблема права лікаря працювати, це проблема цілого світу. Як бути в нашому суспільстві, коли кажуть, що медицина безкоштовна, а з другого боку – змушені лікувати пацієнта за копійки. Нам також складно пояснювати пацієнтам, чому вони мають платити благодійні внески. Звичайно, треба шукати вихід з ситуаціі, давайте шукати разом”, – закликав журналістів голова лікарського товариства обласної лікарні Володимир Кметюк.