Прикарпатка знайшла у свого чоловіка наркотики та “здала” його поліції

До Снятинського відділу поліції звернулася 43-річна місцева мешканка й повідомила про те, що її чоловік по місцю проживання зберігає наркотики, а також пристрій для їх викурювання.

Заявниця добровільно видала поліцейським півлітрову скляну банку із вмістом в середині поліетиленового пакету з паперовим згортком, в якому міститься суха подрібнена рослинна маса зеленого кольору, ззовні схожа на канабіс, яку знайшла у свого чоловіка, інформує сектор комунікації ГУНП області.

Крім того, під час проведення огляду по місцю проживання 32-річного місцевого мешканця, правоохоронці виявили та вилучили саморобний пристрій для викурювання наркотичних засобів.

Вилучені речовини та пристрій поліцейські направили на проведення експертизи.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.