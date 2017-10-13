Прикарпатка вирощує на робочому місці ананаси, банани, авокадо, а на дачі – ківі. ФОТО

Секретар ТОВ “Карпатнафтохім” Наталія Русинкевич радує рідних і співробітників екзотичними тропічними фруктами.

Зокрема, днями на роботі достиг справжній ананас. “Вікнам” Наталія Русинкевич розповіла:

“Ананас був дуже смачним – порізала на маленькі шматочки і пригощала всіх, хто приходив в приймальню. Він уже другий раз плодоносив, перший плід був менший”.

Саджанець Наталі подарувала подружка. Щоб ананас зацвів, потрібно два роки. Наталя запліднила рослину у квітні спеціально настояною на карбіді з водою і поливала в розетку рослини. Наталія зауважує:

“В теплицях цього, можливо, не потрібно робити, а це ж на робочому столі”.

Наталя виростила вже два ананаси. А ще на роботі вирощує банан, який наразі не плодоносить, лимони, авокадо і, як сама каже, “багато різної зелені”. А от на дачі цвіте ківі, посаджене з насінини.

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