Прикарпатка розпочала змагатися за медаль на зимових Олімпійських іграх 2018

Сьогодні, 9 лютого, першою з наших спортсменів свої змагання на ХХІІІ зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані (Республіка Корея) розпочала фристайлістка Тетяна Петрова.

Саме вона є й першою українкою за роки Незалежності, яка стартувала в такій дисципліні як могул, повідомляє Фіртка з посиланням на прес-службу НОКу.

Загалом на Іграх-2018 в могулі змагаються 30 найкращих за рейтингом спортсменок світу.

За підсумками першої кваліфікації, яка відбулася сьогодні, топ-10 фристалійсток вийшли у фінал, а ще 20 дівчат, серед яких й наша Тетяна Петрова, матимуть шанс поборотися за вихід до фінальної частини змагань у наступному кваліфікаційному раунді. Нагадуємо, що у Пхьончхані на XXIII зимових Олімпійських іграх-2018, упродовж 16 змагальних днів буде розіграно 102 комплекти медалей у 15 видах спорту.

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