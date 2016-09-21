Прикарпатка Христина Юшкевич очолила Державне агентство лісових ресурсів України

На конкурсі на посаду голови Національного агентства лісових ресурсів наша краянка набрала 16,56 балів.

Це кращий результат поміж 17 кандидатів, які претендували на посаду, повідомляє КУРС.

З грудня 2015 року Христина Юшкевич була призначена першим заступником Голови Державного агентства лісових ресурсів України. А з січня фактично виконувала обов’язки голови агентства.

Заступником голови агентства обрано депутата Волинської облради Володимира Бондара.

Довідково: Христина Юшкевич народилася 28 грудня 1982 року у с. Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області.

Освіта:

У 2006 році закінчила Академію адвокатури України за спеціальністю “правознавство”. Тема дипломної роботи: “Механізм правового регулювання земельних відносин в Україні”. Освітній диплом від 23 червня 2006 р. КВ № 29695359

Трудова діяльність:

2002–2005 – помічник-консультант народного депутата України IV скликання Р. В. Ткача (на громадських засадах).

2004–2009 – юрисконсульт Товариства з обмеженою відповідальністю “Альтон”.

03.2009 – 08.2009 – провідний спеціаліст відділу попередження корупційних дій та правопорушень Департаменту правової та законопроектної роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України.

08.2009 – 09.2010 – головний спеціаліст відділу правової роботи Департаменту правової та законопроектної роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України.

09.2010 – 04.2011 – в.о. начальника відділу попередження корупційних дій та правопорушень Департаменту правової та законопроектної роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України.

04.2011 – 06.2015 – заступник директора Департаменту правової та законопроектної роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України.

07.2015 – 12.2015 – помічник Голови Державного агентства лісових ресурсів України.

12.2015 – Перший заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів України.