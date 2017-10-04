Прикарпатець заробляє 1,5 тис. євро завдяки сонячній батареї, встановленій на паркані. ВІДЕО

За словами господаря, ефективність мобільної СЕС розташованої на огорожі підвищилась на 30%, передають ICTV Факти.

“Кут нахилу сонячних панелей можна змінювати вручну. Це дуже просто, навіть жінці під силу – все працює на шарикових підшипниках”, пояснює В’ячеслав.

Сонячна електростанція потужністю 10 кВт дозволяє В’ячеславу Загурському отримувати суттєвий прибуток:

“Сонячна електростанція дає можливість заробляти близько 1,5 тис. євро у рік, при тому що будинок споживає близько 300 кВт-год у місяць”.

Встановлення сонячної електростанції, яка працює вже два роки, обійшлося раціоналізатору у $15 тисяч. Повернути вкладене В’ячеслав Загурський планує за 6-8 років.

На додачу, на даху будинку родина Загурських встановила сонячні колектори та майже цілий рік отримує безкоштовну гарячу воду, а у холодні дні невикористана гаряча вода йде на обігрів будинку.