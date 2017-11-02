Прикарпатець став чемпіоном світу з кікбоксингу. ФОТО

Хлопець виступав у складі збірної України у суперважкій ваговій категорії у розлілах лоу-кік, лоу-кік лайт, к1 лайт. І у трьох розділах здобув золоті медалі, а в одному з них (лоу-кік) у фіналі достроково переміг спортсмена з Ірану, пишуть “Вікна”.

Це уже другий чемпіонат світу, у якому Іван бере участь:

“Я був на подібних змаганнях 2013 року, де отримав друге місце, мабуть тому, що був молодшим і менш досвідченим”.

До цього чемпіонату спортсмен більше року посилено готувався, брав участь у навчально-тренувальних зборах в Одесі та Харкові. Перемозі він завдячує тернерам та своїм спаринг-партнерам, а також усім людям, що з року в рік щиро уболівають та підтримують.

“Ця медаль і звання чемпіона світу – лише чергове випробування, і цю перемогу я називаю перш за все перемогою над собою”, – каже Іван Козловський.

Тільки отримавши переможний титул, спортсмен відразу розпочинає підготовку до зимових змагань: в Польщі, Чехії та Данії.

На чемпіонаті сформували збірну України, яка виступить на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Від Прикарпаття до складу збірної увійшли Віталій Мерінов, Влад Харламов та Іван Козловський. Цей відповідальний старт відбудеться в італійському містечку Маріна Ді-Каррара.