Прихистки від сильного морозу в Коломиї працюють цілодобово. ВІДЕО

В зв’язку з похолоданням, у Коломиї цілодобово працюють три прихистки для тих, кому необхідно зігрітися.



НТК повідомляє, що тут пропонують чай, печиво та нагоду відпочити чи навіть переночувати у теплому приміщенні. Такі пункти обігріву функціонують на вулиці Петлюри, 24 та 98. Це місцеві відділення товариства Червоного Хреста та будинок нічного перебування відповідно. Працює така тепла кімната і у Коломийській центральній районній лікарні. Останню відвідали наші журналісти. А ще розпитали у медиків, як поводитися у час мінусової температури, щоб уникнути обмороження.

Нагадуємо, що Прикарпаття готове до негоди.