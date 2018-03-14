Порядок виклику лікарів додому зміниться, – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України починає перехід на нову модель викликів лікарів додому.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ, пише Еспресо.

Зазначається, що 13 березня набрав чинності наказ МОЗ, яким скасовується низка форм первинної облікової документації.

Зокрема, наказом №157 від 26 січня скасовується “Книга запису викликів лікарів додому”. Таким чином, МОЗ почало змінювати модель виклику лікарів додому в рамках реформи охорони здоров’я.

Очікується, що пацієнт і лікар зможуть спілкуватися по телефону і разом приймати рішення про необхідність візиту до будинку.

“Кожен пацієнт повинен розуміти, що коли лікар йде до нього додому, він не допомагає мінімум трьом іншим пацієнтам”, — йдеться у повідомленні.

Досі всі звернення пацієнтів до медичного закладу реєструвалися в книзі запису викликів лікарів додому працівниками реєстратури. Після цього лікар отримував цей журнал і повинен був відзвітувати, які візити він здійснив.

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