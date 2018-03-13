Понад 8 тисяч прикарпатців захворіло на грип та ГРВІ минулого тижня

За оперативними даними, впродовж минулого тижня в області на грип та ГРВІ захворіло 8 875 осіб, із них – 6 105 дітей у віці до 17 років.

Про це повідомляє ДУ Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ.

Госпіталізовано 229 осіб, з них 158 дітей. Інтенсивні показники захворюваності у Верховинському, Снятинському, Тлумацькому районах та місті Болехів. Вище середньообласного показника захворюваність на ГРВІ реєструвалась в Івано-Франківську, Городенківському, Долинському, Снятинському та Коломийському районах.

Зазначимо, у порівнянні з минулим тижнем кількість госпіталізованих осіб знизилась на 39,6 %. Найбільш уразливою категорією є діти у віці до 4 років.