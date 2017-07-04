Поліція затримала уродженця Прикарпаття, який 10 років грабував банки та залишав касирам цукерки

Національна поліція у вівторок затримала злочинця, який 10 років грабував відділення банків у Києві та інших регіонах України.

50-річний уродженець Івано-Франківщини, який мешкав у Житомирській області, уже визнав свою причетність до пограбувань.

Про затримання грабіжника повідомив начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко, пишеZaxid.net.

Загалом з 2007 року 50-річний чоловік пограбував близько 30 банків. Як правило, грабіжник ретельно готував свої злочини, вибирав відділення банків без серйозної охорони, не користувався мобільним телефоном, приховував своє обличчя за допомогою капелюха і окулярів. Під час пограбувань він поводився чемно, не кричав, ні разу не застосовував свій пістолет, а також залишав касирам в банках шоколад або цукерки. Саме тому у ЗМІ він фігурував як “шоколадний грабіжник”.

За словами Андрія Крищенка, поліція останні 1,5 року активно працювала над пошуком цього злочинця.

“Ми вже з ним спілкувалися, і він каже, що проводив таким чином експропріацію, “грабував награбоване”. Також він стверджує, що частину грошей витрачав на благодійність, частину – на приведення в порядок свого будинку”, – повідомив Крищенко.

За його словами, затриманий чоловік притягувався до кримінальної відповідальності ще на початку 80-х років минулого століття, будучи неповнолітнім. Працював на кількох роботах, їздив на заробітки за кордон, до Польщі. У нього був також один час свій бізнес в сфері реклами.

Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі.