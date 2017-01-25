Поки що не до дітей — в освіті централізація

Закінчився цикл Новорічно-Різдвяних свят, начебто спала хвиля простудних захворювань, у зв’язку з якою медики оголошували карантин, а коломийські дитсадки як стояли зачинені, так і стоять.

Як повідомляли раніше, із 13 дошкільних навчальних закладів міста, якщо бути точним, працює лише два — “Веселка” і “Світанок”.

За словами начальника управління освіти Любомира Бордуна, садки не приймають дітвору, оскільки її нічим годувати.

Чому ж не вдається налагодити повноцінне харчування маленьких вихованців? А тому, що дорослі дядьки й тітки, які обіймають дуже відповідальні посади в дуже високих органах влади, вчергове змінили принципи фінансування освіти, закладені в Держбюджеті. У всякому разі так пояснило “Дзеркалу Коломиї” джерело в міській раді, побажавши бути неназваним.

“Річ у тім, — запевнив наш співрозмовник, — що з нового року фінансування передбачено вже з розрахунку не на дітей, а на педагогічних працівників, тож освіта знову повертається до того, що й було, тобто до централізації. Завчасно спрогнозувати таке повернення міська рада, звичайно, не могла, ось і виникли незручності для батьків”.

На практиці це означає, що управління освіти мусить тепер думати над тендерними домовленостями стосовно закупівлі продуктів. А оскільки нова процедура закупівлі продуктів — справа не така проста, як хотілося б, довелося піти найочевиднішим шляхом, закрити 11 садків. Властиво, не відкривати їх і після довготривалих свят.

В управлінні освіти плекають надію, що до початку лютого все владнається і садки знову запрацюють. Проте сказати, яким чином нова-стара централізація відобразиться на ціні дитячого харчування, наразі не береться ніхто.

Згадане вже джерело в ратуші лише запевнило, що “на завтрашньому (розмова відбувалася минулої середи. — Авт.) засіданні сесії депутати розглянуть підготовлені управлінням освіти пропозиції щодо збільшення коштів на харчування дітей”.

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