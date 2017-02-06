Подробиці самогубства на Прикарпатті: чоловік вистрелив собі в груди після сварки з дружиною

Подробиці самогубства на Прикарпатті: чоловік вистрелив собі в груди після сварки з...

Як повідомлялося раніше, ввечері 3 лютого 32-річний мешканець села Верхнє, що на Калущині, вистрелив собі в груди, та від отриманих травм помер у лікарні.

У поліції повідомили деталі інциденту. Того вечора нетверезий чоловік через ревнощі посварився з дружиною. Після цього пішов у господарське приміщення, де зареєстрованою рушницею “МР27М” вистрілив собі в область серця.

За не підтвердженою інформацією, самогубець залишив передсмертну записку.

4 лютого о 00.15 потерпілий помер у реанімаційному відділенні.