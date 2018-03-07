Після загибелі брата в АТО прикарпатка присягнула на вірність українському народу. ФОТО

Про долю непересічних жінок, які поряд із чоловіками, стали на захист держави і її народу.

Напередодні відзначення жіночого свята – Дня прав жінок і миру – пропонуємо знайомство з поліцейською ротою поліції особливого призначення “Івано-Франківськ” ГУНП в області – Надією Перепічкою.

Уже сам вибір служби у поліції для Надії був непростим рішенням. Свою службу з посади рядового тоді батальйону патрульної служби міліції особливого призначення “Івано-Франківськ” вона розпочала у 2015 році, майже через рік як при виході колони з Іловайська “гуманітарним коридором” загинув її рідний брат Олег Перепічка.

Проте, постійні розповіді про службу в міліції, ще до початку антитерористичної операції, приваблювали дівчину. Їй подобалася професія правоохоронця. Закінчила вона місцевий коледж, де здобула фах юриста, а відтак і Харківську юридичну академію. Проте, пригадує Надія, не думала, що буде працювати у міліції, тим більше пліч-о-пліч із побратимами свого брата. Тож, пройшовши курси першопочаткової підготовки, дівчину як свою, рідну прийняли у підрозділі.

Це вже потім, при знайомстві, вона буде згадувати розповіді брата про кожного з них і з подивом для себе відзначить, що не подумала би, що разом з ними одягне військову амуніцію та екіпірування і заступить на службу на блок постах на Донеччині та ходитиме у патрулювання.

Перші робочі будні запам’яталися дівчині з досить резонансної справи. Вона, у складі створених пошукових груп, у червні 2015 року, була направлена на пошуки зниклої неповнолітньої у Городенківському районі. Тоді понад три тижні тривали пошукові заходи 16-річної, яку зловмисники утримували у підвальному приміщенні. Ці емоції і переживання, каже нині сержант поліції, пам’ятає і досі.

Про свій вибір професії Надя ні разу пошкодувала.