Під Коломиєю авто збило мотоцикліста. ФОТО

22 липня о 14.10 у Корничі на Коломийщині житель міста Бєльци (Молдова) скоїв ДТП.

Керуючи автомобілем марки “Опель Корса”, водій проявив неуважність і під час розвороту в протилежному напрямку перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з мотоциклом марки “КТМ 390”, пише КУРС.

Мотоциклом керував 28-річний житель Львова, якого внаслідок ДТП доставили в Коломийську ЦРЛ з діагнозом “Перелом правого стегна”.

ФОТО: Олег ВАХНЯК

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