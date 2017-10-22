Під час операції “Захід” з Франківщини вивезли до Сибіру майже 12 тисяч осіб

Вчора в Івано-Франківську вшанували 70-ті роковини найбільшої депортаційної операції “Захід”. Протягом 5 днів з 21 по 26 жовтня з західних областей України вивезли понад 77 тисяч осіб. Офіційно зі Станіславської області вивезли 11 тисяч 883 особи.

Тож 21 жовтня в 70-ті роковини трагедії в Меморіальному сквері зібралися духовенство, представники влади та звичайні франківці, щоб панахидою вшанувати пам’ять жертв депортації, інформує Прес-служба Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ з посиланням на Бліц-інфо.

“До чого доводить жадоба влади та ідеологія. Здавалося б це було 70 років тому, але зараз ми переживаємо щось схоже. Сьогодні молимося за тих, хто боровся за нашу державу. Нехай ціна їх мученицького життя буде нам наукою. Скільки ще має бути у нас випробувань, щоб ми зрозуміли, що потрібно щось змінювати в собі?” – сказав Преосвященний Владика Йосафат Мощич.

У свою чергу єпископ Коломийсько-Чернівецький Владика Василій Івасюк розповів історію, яку йому ще в молодості повідав чоловік, що був депортований під час цієї операції.

“Там є залізна дорога Владивосток-Хабаровськ, то вона побудована на кістках. Коли ув’язнені з концтаборів, які будували залізницю виснажувались, їх розстрілювали і приводили інших”, – пригадав владика.

Довідково:

Операція “Захід” розпочалась о 2-й годині ночі 21 жовтня 1947 р. Люди не мали можливості підготувати собі їжу чи теплі речі. Їх швидко вантажили на підводи або у вантажівки й доправляли до залізниць. На збори виділяли 2 години, однак на практиці приписи керівництва часто ігнорувалися, намагаючись виконати плани за рекордно короткий час.

Під час виселення виявляли підпільні криївки, вилучали зброю, націоналістичну літературу й антирадянські листівки, брали у полон учасників підпілля, знищували “бандитів”.

Про хід операції кожні шість годин доповідали міністру держбезпеки генералу С. Савченко та міністру внутрішніх справ УРСР генералу Т. Строкачу. О 10-й годині ранку вантаження “спецконтингенту” розпочалося на 53 станціях з 87-ти.

22 жовтня 1947 р. почався рух депортованих по залізниці. О 6-й годині 38 хвилин ранку перший ешелон, в якому було 1 293 осіб, рушив зі станції Ковель за адресою станція Усятин Томської області. Через 20 хвилин зі ст. Львів-Клепарів у тому ж напрямку вирушив другий потяг, в якому знаходилася 1 тис. 878 осіб. А далі з інтервалом у 2-4 години такі ж ешелони один за одним відправлялися із залізничних станцій Чорторийська, Луцька і Ковеля.

По обіді 23 жовтня 1947 р. було навантажено 24 тис. 799 сімей, 73 тис. 428 осіб були вивезені у 34 ешелонах з 44 запланованих. Після цього ще три дні меншими партіями на північ СРСР вирушали ешелони з родичами українських повстанців і підпільників. Операція “Запад” завершилася 26 жовтня 1947 р.