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Переможниця шоу “Модель XL” Марія Павлюк з Прикарпаття стала обличчям колекції від Андре Тана. ВІДЕО

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Переможниця шоу “Модель XL”, франківчанка Марія Павлюк стала обличчям нової колекції відомого українського дизайнера Андре Тана – “Пишна та розкішна”.

Як пройшла фотосесія дивіться у сюжеті телесніданку каналу 1+1.

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