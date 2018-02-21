Пенсії та соцвиплати дозволять отримувати в приватних банках

Міністерство фінансів України дозволить отримувати пенсії, соціальні виплати та зарплатню робітникам державного сектору в приватних банках.

Про це в інтерв’ю Громадському розповіла заступниця міністра фінансів України Оксана Маркарова.

«Після серйозного «банкопаду» ми були занепокоєні, що багато коштів було втрачено державними підприємствами, відповідно ми зробили як уряд досить жорсткі критерії відбору для обслуговування пенсій і зарплатних проектів. Буквально декілька тижнів тому ми ухвалили постанову, в якій ми знову розкрили цей сектор для ширшого кола банків», — пояснила Маркарова.

Працювати з пенсіями та соцвиплатами матимуть право банки, які виконують всі вимоги НБУ, не мають заборгованості перед податковою та Фондом гарантування вкладів.

«Тобто фактично для всього сектору, який перебуває в гарному стані», — пояснила заступниця міністра фінансів.

Але державні установи, за її словами, і надалі зможуть власні надходження тримати тільки в державних банках.