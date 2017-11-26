Папа Римський помолився за жертв Голодомору в Україні

Папа Римський Франциск помолився за мільйони жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. У поминальному богослужінні він також закликав до встановлення миру в Україні.

Під час недільного богослужіння, 26 листопада, Папа Римський Франциск згадав мільйони жертв сталінського режиму, які загинули під час Голодомору в Україні та назвав ці події “трагедією”. Він також висловив надію на поновлення миру в Україні, йдеться у повідомленні Ватикану, пише DW.

В Україні напередодні вшановували пам’ять жертв голодоморів. По всій країні цього дня відбулися поминальні заходи.

Нагадаємо, що у 2006 році Верховна Рада України визнала Голодомор геноцидом українського народу. Ватикан разом з іншими країнами підтримав це рішення української влади.

Під час урочистих заходів 25 листопада у Києві президент України Петро Порошенко закликав Росію визнати Голодомор геноцидом українського народу або “принаймні висловити каяття”. За словами Порошенка, невизнання Голодомору настільки ж аморальне, як і заперечення Голокосту. Нагадаємо, президент України пропонує ухвалити закон, який впровадить відповідальність за невизнання Голодомору та Голокосту.