Озброєний грабіжник на Косівщині напав вночі на помешкання пенсіонерки. ФОТО

Вночі 72-річна жінка у власному будинку стала жертвою розбійника, який вимагав у неї гроші. Великих статків у бабусі не було, але зловмисник, не повіривши, погрожував бабусі пістолетом поки та з-під подушки не віддала останні заощадження.
До чергової частини Косівського відділу поліції надійшло повідомлення від 72-річної мешканки с.Старі Кути. Жінка розповіла про те, що близько 2 години ночі до її житлового будинку проник невідомий чоловік, який, погрожуючи вбивством, тримаючи у руках пістолет, забрав її гроші, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.
Виїздом на місце події правоохоронці встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 35-річний житель Вижницького району Чернівецької області, який уже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.
Як з’ясували поліцейські, зловмисник зламавши вхідні двері, зайшов до житлового будинку. Розбудивши одиноку літню господиню, погрожуючи їй, змусив жінку віддати 100 гривень та 5 Євро, які вона тримала під подушкою. Після чого на подвір’ї будинку викинув під лавку пістолет і втік.
Правоохоронці знайшли зловмисника у цьому ж селі, через годину після скоєння грабунку. Його затримано в порядку ст.208 КПК України, оголошено про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За результатами проведеного мед освідчення він перебував у нетверезому стані.
Чоловіку загрожує від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.