Озброєний грабіжник на Косівщині напав вночі на помешкання пенсіонерки. ФОТО

Вночі 72-річна жінка у власному будинку стала жертвою розбійника, який вимагав у неї гроші. Великих статків у бабусі не було, але зловмисник, не повіривши, погрожував бабусі пістолетом поки та з-під подушки не віддала останні заощадження.

До чергової частини Косівського відділу поліції надійшло повідомлення від 72-річної мешканки с.Старі Кути. Жінка розповіла про те, що близько 2 години ночі до її житлового будинку проник невідомий чоловік, який, погрожуючи вбивством, тримаючи у руках пістолет, забрав її гроші, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.