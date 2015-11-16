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«Оновлений» виконком Коломийської міськради (+ФОТО)

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На першій сесії Коломийської міськради VII демократичного скликання депутати утворили й затвердили виконавчий комітет.

новий керуючий у справах виконкомуНа посаді керуючого у справах виконкому надалі залишається Тарас Кухтар. На цій посаді він працює з кінця квітня цього року, до призначення працював у міськраді начальником відділу кадрів.
Якщо керівник виконкому залишився незмінним, то його склад майже повністю оновили. Туди, окрім міського голови, секретаря міськради та заступників міського голови, увійшли приватні підприємці, управлінці, пенсіонери, юрист та безробітний. У новому складі виконкому з 21 особи засідатиме лише три жінки.

Don Yapon

Детальніше – у досьє «Дзеркала Коломиї».

_Андріїшин ВолодимирАНДРІЇШИН Володимир Степанович – приватний підприємець, депутат попереднього скликання міськради. Балотувався на посаду депутата від «УНП».

 

 

БазюкБАЗЮК Олександра Маркіянівна – приватний підприємець, директор «Газети Реклама». Балотувалася на посаду міського голови Коломиї від «Радикальної партії Олега Ляшка».

 

 

 

БортейчукБОРТЕЙЧУК Роман Юрійович – приватний підприємець, депутат міськради попереднього скликання, заступник міського голови Коломиї (2007-2010).

 

 

ГлушковГЛУШКОВ Любомир Олексійович – голова Коломийської райдержадміністрації. Депутат попереднього скликання. Балотувався на посаду міського голови Коломиї.

 

 

 

КОЗЛАН Роман Михайлович – пенсіонер.

 

Колесник ІннаКОЛЕСНИК Інна Василівна – юрист страхового товариства з додатковою відповідальністю «Захід-Резерв». Балотувалася на посаду депутата від партії «Укроп».

 

 

 

Куничак АндрійКУНИЧАК Андрій Ігорович – тимчасово не працює. Балотувався на посаду депутата від «БПП «Солідарність».

 

 

 

ОСАДЧУК Олег Іванович – приватний підприємець. Балотувався на посаду депутата від «БПП «Солідарність».

 

Остяк РоманОСТЯК Роман Адамович – генеральний директор ПрАТ «Дятьківці». Балотувався на посаду депутата від «Об’єднання «Самопоміч».

 

 

Пак ВолодимирПАК Володимир Геннадійович – приватний підприємець. Балотувався на посаду депутата від «Народного контролю».

 

 

 

Риндич ВіталійРИНДИЧ Віталій Степанович – приватний підприємець. Член виконкому попереднього скликання.

 

 

 

Свідзінський ІгорСВІДЗІНСЬКИЙ Ігор Мирославович – директор СП «Фармамед». Балотувався на посаду депутата від «УНП».

 

 

 

Тодорів ЙосипТОДОРІВ Йосип Петрович – голова Коломийської міськрайонної організації ветеранів Афганістану. Депутат міськради попереднього скликання. Балотувався на посаду депутата від «Народного руху України».

 

 

Трачук ІринаТРАЧУК Ірина Ігорівна – директор Коломийського центру соціальної реабілітації дітей інвалідів. Балотувалася на посаду депутата від «Об’єднання «Самопоміч».

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