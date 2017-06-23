Обласну раду просять виділити кошти на виплати прикарпатським учасникам АТО

На засіданні бюджетної комісії обласної ради очільник “Спілки добровольців АТО Прикарпаття” Василь Андріїв звернувся з проханням передбачити в обласному бюджеті кошти на виплати прикарпатським учасникам АТО.

Мова йде про суму близько 150 тисяч гривень щомісячно, пише Фіртка.

В. Андріїв просив розглянути питання аби його винесли на чергову сесію, котра відбудеться наприкінці червня.

“Я так розумію, наступна сесія буде десь у вересні-жовтні, тому прошу щоб це питання розглянути якнайшвидше”, – зазначив Андріїв.

За словами очільниці департаменту фінансів Ірини Мацькевич облрада розгляне таку можливість.

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