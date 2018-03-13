Обласний чемпіонат з рукопашу гопак відбувся на Прикарпатті. ФОТО

У Верховині відбувся відкритий чемпіонат Івано-Франківської області з рукопашу гопак – перші офіційні змагання після визнання урядом “Рукопаш гопак” національним видом спорту.

Про це повідомляється на сайті ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Загалом позмагатися за кубки і медалі прибули 10 команд із шести областей України: Волинської, Київської, Львівської, Рівненської, Хмельницької та Івано-Франківської. В поєдинку участь взяли 80 учасників, які змагались у п’яти вікових групах та семи вагових категоріях за 27 комплектів нагород.

У загальнокомандному заліку перше місце та головний трофей змагань – кубок, вибороли гопаківці Верховинської ДЮСШ, які представляли Івано-Франківщину, завоювавши 15 медалей: 7 золотих, 5 срібних та 3 бронзові.

Поступившись однією бронзовою нагородою (14 медалей), друге місце відкритого кубка Верховинської ДЮСШ посів СК “Січ” з Ковеля Волинської області. Третє місце – команда з Рівного “Роксоланія”.

Щодо кубкових баталій, то хотілося б відзначити найшвидшу перемогу – на 6-й секунді Ігоря Ткачука – у фінальному поєдинку больовим прийомом на руку.

Переможці та призери змагань нагороджені грамотами, медалями, кубками та цінними призами.