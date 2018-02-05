Незаконних автомобілів на “євробляхах” в Україні найбільше з Польщі та Литви

В Україні незаконно перебувають понад 246,4 тис авто з іноземною реєстрацію.

Про це повідомляється на сторінці Державної фіскальної служби у Facebook



За даними відомства, у 2017 році в Україну було ввезено понад 958,5 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Станом на 31 січня 2018 року на території України загалом перебуває майже 425,4 тис авто з іноземною реєстрацією.

“З них з порушенням терміну – понад 246,4 тис. автомобілів. З ввезених у режимі “транзиту” 100,9 тис. авто, які фактично перебувають на митній території України, з порушенням терміну – понад 82,2 тис. Із 324,5 тис. машин, ввезених в режимі “тимчасового ввезення”, з порушенням терміну – понад 164,2 тис”, – заявили у ДФС.

Також у відомстві назвали країни-члени ЄС, з яких було завезено найбільше транспортних засобів: Польща – 110,7 тис. авто, Литва – 51,7 тис., Німеччина – 19,8 тис., Болгарія – 14,1 тис. та Чехія –13,1 тис.