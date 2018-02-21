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Ненавидиш Бандеру – житимеш у Польщі: дивні запитання у консульствах сусіда

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У деяких українців, які хотіли отримати посвідку на проживання в Польщі, запитували про ставлення до Степана Бандери, пише Експрес з посиланням на Сьогодні.

Кілька людей, які мали співбесіду на отримання посвідки на проживання в Польщі, зазначили, щоїм ставили досить дивні запитання. Одну з жінок вкрай здивувало запитання про факти з історії України. Інший претендент на посвідку на проживання отримав відмову, коли на запитання про діяльність ОУН-УПА компромісно відповів, що у кожного своя правда – і в Польщі, і в Україні.

Не врятувало навіть те, що у нього були близькі родичі в Польщі. Інша ж українка, що бажає отримати картку поляка, перед співбесідою в консульстві начиталася купи страшилок і була готова до всього. Однак на самій співбесіді не сталося нічого страшного і нелогічних запитань дівчині не ставили. Карта поляка дісталася їй з першого разу. Про ОУН-УПА і Бандеру їй ніхто не запитував.

Нагадаємо, цього місяця президент Польщі Дуда підписав так званий “антибандерівський закон”, який, зокрема, передбачає покарання для тих, хто не визнає злочинів українських націоналістів часів ОУН-УПА. Документ наразі вивчає конституційний суд країни.

Якщо дасть “добро” – цей закон запрацює вже наступного місяця. Суперечливий документ уже розкритикували Україна, США, Ізраїль і Франція. Крім цього, державний департамент США закликали Польщу переглянути законопроект про Інститут національної пам’яті, зазначивши, що він може мати наслідки для відносин Варшави зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

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