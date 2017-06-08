Негода на Коломийщині: у Печеніжині рятувальники евакуювали пенсіонера, подвір’я якого було затоплене

На Коломийщині негода наробила лиха. Найбільше постраждали мешканці Печеніжинської ОТГ – селище Печеніжин та село Молодятин.
Злива затопила обійстя та криниці, підтопила цілі вулиці.
Станом на сьогоднішній ранок ситуація є контрольованою, прокоментував телефоном “Дзеркалу Коломиї” начальник міськрайонного МНС Ігор Вацик.
Зараз рятувальники проводять об’їзд населеними пунктами.
Зокрема, вчора у Печеніжині сталося підтоплення господарства. Вода залила подвір’я приватного житлового будинку пенсіонера з інвалідністю. Рятувальники винесли чоловіка з будинку і передали “швидкій”.
Стан евакуйованих осіб задовільний.
“Вода вийшла з берегів внаслідок засмічення місцевих потічків та річки”, – наголосив І. Вацик.
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А гектари вирубаних лісів Вацик не бачить ?