Негода на Коломийщині: у Печеніжині рятувальники евакуювали пенсіонера, подвір’я якого було затоплене

На Коломийщині негода наробила лиха. Найбільше постраждали мешканці Печеніжинської ОТГ – селище Печеніжин та село Молодятин.

Злива затопила обійстя та криниці, підтопила цілі вулиці.

Станом на сьогоднішній ранок ситуація є контрольованою, прокоментував телефоном “Дзеркалу Коломиї” начальник міськрайонного МНС Ігор Вацик.

Зараз рятувальники проводять об’їзд населеними пунктами.

Зокрема, вчора у Печеніжині сталося підтоплення господарства. Вода залила подвір’я приватного житлового будинку пенсіонера з інвалідністю. Рятувальники винесли чоловіка з будинку і передали “швидкій”.

Стан евакуйованих осіб задовільний.

“Вода вийшла з берегів внаслідок засмічення місцевих потічків та річки”, – наголосив І. Вацик.

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