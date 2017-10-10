Назвали найпопулярніший смартфон 2017 року

Лідером ринку виявився iPhone 7.

Про це повідомляє сайт “IHS Markit“, інформує Uazmi.

Другу позицію в списку займає “старший брат” гаджета – iPhone 7 Plus.

Замикає трійку лідерів Galaxy Grand Prime Plus від Samsung.

Четверте і п’яте місця в списку займають iPhone 6s і Galaxy S8 відповідно. А слідом іде Galaxy S8 Plus і гаджет фірми Oppo.

Аналітики зазначають, що при порівнянні з торішніми показниками, в продажах намітилася тенденція до зниження продажів топових смартфонів. Дослідники IHS Markit звертають увагу на те, що популярність і частка ринку Apple зменшуються з кожним роком. З 2015 по 2017 рік частка ринку iPhone знизилася з 10% до 5%. Аналогічна ситуація відбувається і з продукцією Samsung.

Отже, за підсумком дослідження, у топ десятку ввійшло 5 телефонів Samsung, 4 моделі Apple і лише один китайський смартфон Oppo.

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