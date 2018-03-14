Найменшу у Польщі кав’ярню відкрили українці

У кав’ярні Dobro&Dobro Олега Ярового в центрі Варшави важко розміститися великою компанією: приміщення крихітне – усього шість квадратних метрів.

“Це не кав’ярня, а банкомат!” – подекуди жартують відвідувачі закладу.

Але це не заважає йому приваблювати гостей і навіть, навпаки, стало його “фішкою”: на одній з поличок в оточенні цукерниць та баночок із печивом стоїть сертифікат Книги рекордів Польщі, який підтверджує, що кав’ярня офіційно є найменшою у цій країні.

Попри свою мініатюрність, заклад, за словами його власників, виконує велику місію – “ширить добро”.

Олег Яровий зізнається, що довго не міг наважитися відкрити власну справу в Україні, але коли доля закинула його до Польщі та ще й без роботи – вирішив згадати про свою давню мрію.

Про те, як воно – жити та вести бізнес у іншій країні, він розповів кореспондентам ВВС.